В США новый рекорд умерших от COVID-19

В США второй день подряд фиксируют рекордное число летальных исходов в результате заражения новым коронавирусом. По итогам 8 апреля количество смертей за сутки составило 1973 человека, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.



Всего по данным на 10:03 четверга в США зафиксировали более 432 тысяч случаев инфицирования, умерли 14 817 человек, выздоровели 23 906.

Прежний антирекорд по смертям был зафиксирован 7 апреля − тогда за сутки скончались свыше 1,7 тысячи человек. До этого самый высокий показатель в 1,4 тысячи жертв был зафиксирован 3 апреля.