Суверенный фонд Саудовской Аравии приобрел пакеты акций на сумму около $1 млрд в четырех крупных европейских нефтяных компаниях, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Эти четыре компании — норвежская Equinor ASA, англо-нидерландская энергетическая Royal Dutch Shell, французская Total SA и итальянская Eni SPA.

Фонд приобрел пакет акций Equinor на сумму около $200 млн в дни резкого роста цен на нефть на прошлой неделе, сообщает WSJ, добавив, что размеры пакетов акций, купленных в других трех компаниях, ей неизвестны, но что совокупная стоимость — около $1 млрд. Покупка произошла во время спада в мировой нефтегазовой отрасли.

Саудовский чиновник, цитируемый изданием, сообщил, что подобные сделки могут состояться и в будущем.