Мировая экономика потеряет из-за коронавируса 5 триллионов долларов

Суммарный ущерб для мировой экономики из-за распространения COVID-19 составит свыше $5 трлн в течение двух лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на подсчеты банков Уолл-стрит.

В агентстве обратили внимание на то, что мир погружается в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов. Это связано с тем, что распространение вируса вынудило страны закрыть большую часть предприятий.

Эксперты прогнозируют, что спад будет кратковременным, однако экономикам потребуется как минимум два года, чтобы вернутся к докризисным показателям.