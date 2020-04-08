"Мы готовимся к борьбе против COVID-19", - заявил высокопоставленный представитель коалиции.

Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, объявила двухнедельное перемирие в Йемене в связи с пандемией нового коронавируса SARS-CoV-2.

Режим прекращения огня должен вступить в силу утром 9 апреля и в дальнейшем может быть продлен, уточняется в сообщении арабской коалиции, пишет Дойче велле.

Повстанцы-хуситы пока публично не отреагировали на эту инициативу. Ранее все стороны йеменского конфликта поддержали призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прекратить огонь, чтобы защитить гражданское население от пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

До сих пор в Йемене не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. Базовое медицинское обслуживание в стране развалилось в результате многолетних боевых действий. Эксперты опасаются катастрофы, если пандемия распространится на Йемен.