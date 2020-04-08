В Финляндии забраковали защитные маски из Китая

Согласно информации, правительство Финляндии заказало в Китае два миллиона хирургических масок для медперсонала больниц. Два дня назад министр здравоохранения Аннели Маттила Пиркко опубликовала в своем твиттере фотографию разгрузки самолета, отметив, что маски будут переданы в больницы после того, как их проверят специалисты на соответствие стандартам.

Le Parisien пишет, что специалисты финского минздрава, распаковав груз, обнаружили, что присланные маски не годятся для использования в больницах, так как они не защищают от коронавируса. Пресс-секретарь минздрава сообщила журналистам, что ее коллеги "немного разочарованы". Тем не менее китайские маски можно использовать, например, при уходе за больными или при посещении больных родственников.

По информации Le Parisien, финны не единственные, кому пришлось столкнуться с проблемами при заказе товара в Китае. По информации издания, Испания, Нидерланды, Турция и Австралия были вынуждены вернуть продавцам купленные у них маски.