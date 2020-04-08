Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 10:45

Президент Ирана Хасан Роухани 8 апреля заявил, что обратился к Международному валютному фонду с просьбой о предоставлении кредита на 5 миллиардов долларов для усиления борьбы с распространением коронавируса. Что примечательно, аккурат за два дня до этого обращения вездесущее и хорошо информированное издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Дональда Трампа сообщило, что Белый дом намерен заблокировать предоставление Тегерану этого экстренного кредита.

Мотив этого решения очевиден: в Вашингтоне считают, что на секретных счетах руководства Ирана и некоторых его организаций (тонкий намек на Корпус стражей исламской революции, КСИР – авт.) достаточно средств для борьбы с распространением вируса. И если МВФ профинансирует Тегеран, то он использует деньги не для борьбы с вирусом, а для помощи своей экономике в той части, которая пострадала от американских санкций. Или же вообще - направит средства на финансирование своих союзников на Ближнем Востоке. Реакция официального Тегерана была вполне предсказуемой. Сначала вице-президент Ирана по экономическим вопросам Мохаммад Нахавандиян заявил, что ни одна страна, в том числе США, не имеет права наложить вето на запрос Ирана о предоставлении кредита от МВФ. Отметив при этом, что вообще-то Исламская республика является членом-учредителем этой организации и имеет хорошие финансовые показатели. Затем, когда стало понятно, что вопрос вполне может реально «зависнуть», в своем твиттере (воистину, эта платформа скоро заменит во многих странах министерства иностранных дел) выступил глава иранской дипломатии Джавад Зариф, который, ни много не мало призвал США вообще отменить нефтяные санкции. «Иран богат людьми и природными ресурсами. Мы не нуждаемся в благотворительности от Дональда Трампа, который вынужден покупать аппараты для искусственной вентиляции легких у источников, против которых он ранее ввел санкции», - написал Зариф, намекая на поставки в Америку из Китая и России. – «Чего мы хотим от него, так чтобы он прекратил мешать Ирану продавать нефть и другие товары, и покупать то, что ему нужно, производить и получать платежи».

С точки зрения пропаганды – Тегеран отыграл здесь безукоризненно, ткнув американский истеблишмент в их более раннее заявление о том, что «все страны мира должны иметь возможность получить высококачественную транспарентную помощь от любого донора», сделанное директором отдела ресурсов иностранного содействия Госдепартамента США Джеймсом Ричардсоном аж 27 марта. Что же касается всего остального – иранское руководство, скажем так, зря надеется на то, что пандемия коронавируса может стать причиной «умягчения злых сердец» и снижения накала антииранской политики США и его союзников. Хотя бы потому, что та же пандемия ничуть не ослабила антиамериканскую политику Ирана в регионе, в том же Ираке – почему же Вашингтон должен действовать иначе? И потом – что значит «прекратить мешать Ирану продавать нефть», да еще и в момент, когда ситуация с этим товаром на мировых рынках столь нестабильна, что создает вызов американской нефтяной отрасли? В конце концов, не для того администрация Трампа два года подряд удаляла с рынка иранскую нефть, расчищая место для американской, чтобы вот так запросто, из-за какого-то там коронавируса, отыграть назад. «Коронавирус пройдет, а иранская проблема останется», - именно так рассуждают сейчас в Вашингтоне, что, замечу, вполне здраво. «Черный лебедь» пандемии не ослабил ни одного противоречия в отношениях Тегерана с США и его региональными союзниками. Более того, еще и обострил то же противостояние в Ираке.