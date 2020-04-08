Пять советов для здорового образа жизни
В путешествиях между кроватью-креслом-диваном мы вдруг осознаем, что надо бы вернуться к здоровому образу жизни. После завершения сезона шекербуры-пахлавы оставаться столько дней дома вовсе не хорошая идея.
Поэтому мы решили поделиться с вами здоровыми идеями. Расскажем, что надо делать, чтобы оставаться здоровыми и не нарушать ваш суточный ритм.
Поддерживайте здоровый образ жизни спортом!
Конечно же, можно заниматься спортом без обязательных фотосъемок и репортажей из спортивных залов. В интернете есть сотни ресурсов, найдите программу, которая подойдет вам, и уделите этому 1 час вашего времени.
Кстати, о часах, вы можете наблюдать за вашим спортивными результатами посредством смарт-часов. Это даст вам дополнительную мотивацию. А что может быть лучшей мотивацией, чем воочию убедиться, как вы теряете килограммы. Эти смарт-весы не просто весы, они выясняют информацию о вашей мышечной и жировой массах, костной и водной системах организма и выдают вам соответствующие результаты. За весами от бренда Huawei вы можете следить посредствам специального приложения. Чтобы регулировать данное приложение, вам понадобится хороший смартфон. Советуем вам героя нашего времени – Redmi Note 8.
Пройдите по ссылкам выше и определите, какой смарт-гаджет вам подойдет. А мы, не затягивая, перейдем ко второму совету.
Перейдите на вкусную и здоровую пищу!
«Вот сегодня поедим, а завтра займемся спортом»,- мы уже слышали не раз. Теперь можно совмещать приятное с полезным – для этого ешьте только здоровую пищу. Любители жареного, у нас есть полезная и здоровая альтернатива для вас. Чтобы приготовить мясо, курицу, овощи, как в ресторане, пожалуй, лучше этого гриля не найти. И полезней! А как просто, вкусно и аппетитно!
Пейте напитки, богатые витаминами!
Не будем вам советовать пить много воды, вы об этом уже знаете. Пейте дома свежевыжатые соки, которые удовлетворят ваши потребности в витаминах, жидкости и наполнят вас энергией на весь день. Преимущество соковыжималок шнекового типа в том, что они выдавливают из фруктов соки до последней капли, оставляя только сухую мякоть. Способом холодного отжима все витамины и фитонутриенты остаются в соке. Если захотите добавить еще красок и энергии в ваш день, при помощи блендера приготовьте себе вкуснейшие смузи. Блендеры Philips c функцией колки льда растопят любой лед на сердце.
Словно ваше любимое кафе с богатым выбором напитков у вас дома. Мы плохого не посоветуем.
Уделите внимание вашему внешнему виду!
Важно не только оставаться в форме, но и выглядеть на все 100! Это непосредственно сказывается на вашем настроении. В этот раз займитесь собой не для кого-то, а для себя! Чтобы ваши волосы не потеряли форму и здоровье, советуем вам присмотреться к нашим фенам Gorenje. Уважаемые мужчины, оставаясь дома, не оставайтесь равнодушными к своему внешнему виду. Для того чтобы кожа лица оставалась здоровой, советуем попробовать электробритву для лица Philips. Берите пример с женщин – в любых ситуациях следите за собой. Потому что здорово быть красивым!
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Хорошее настроение – абсолютный залог здоровья!
Когда у нас хорошее настроение, мы чувствуем себя соответственно. Увеличьте звук на телевизоре или ноутбуке для любимой музыки и танцуйте на импровизированной вечеринке. Досмотрите ваш любимый сериал или фильм, который также хорошо подействует на ваше настроение. Но если для всего этого, как вы говорите, у вас нет ноутбука, тогда Acer Extensa идеально подойдет для всех ваших запросов. Вдруг вы захотите перевести все на большой экран, советуем телевизоры Xiaomi с поддержкой 4К. С новой информацией и интересными телевизионными проектами за здоровье ваших мыслей и чувства вкуса можем быть спокойны.
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Время удовольствий от здорового образа жизни!