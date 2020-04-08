Али Асадов о падении цен на нефть

«Правительство внимательно следит за происходящими в мировой экономике процессами и принимает предупредительные меры». Об этом премьер-министр Али Асадов сказал в видеообращении, представленном Кабинетом Министров по деятельности за 2019 год.

Премьер-министр отметил, что Азербайджан обладает соответствующими инструментами для снижения негативного влияния падения цен на нефть на экономику страны, и эти инструменты реализуются гибко:

«Утвержденный план мероприятий будет своевременно и в полном объеме реализован правительством. Все меры, принимаемые правительством Азербайджана, служат обеспечению здоровья населения».