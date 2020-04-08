Назван эффективный способ защитить сердце

Ученые Университета Арокопио в Греции показали, что употребление продуктов с высоким содержанием витамина D может оказывать защитное воздействие на сердце. Об эффективном способе защиты сердечно-сосудистой системы сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, пишет «Лента.ру».

Исследование проводилось в течение 2001-2012 годов с участием 1514 мужчин и 1528 женщин из района Больших Афин в Греции. При низком, среднем и высоком уровне потребления витамина D сердечно-сосудистые события (такие как сердечные приступы и инсульты) наблюдались у 24, 17 и 12 процентов мужчин, соответственно, а также у 14, 10 и 11 процентов женщин, соответственно.

В отличие от исследований пищевых добавок витамина D, которые показали умеренное или нейтральное благотворное влияние на сердце, результаты показали, что увеличение потребления витамина D, содержащегося в пище, может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у мужчин.

Ранее испанский кардиолог Хуан Пабло Канепа для сохранения здоровья сердца посоветовал заниматься анаэробными тренировками и отказаться от вредной пищи.