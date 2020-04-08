Новорожденный с коронавирусом умер в Бразилии

В Бразилии новорожденный ребенок, чьи анализы показали положительный результат на болезнь COVID-19, вызванную коронавирусом нового типа, скончался через четыре дня после появления на свет. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости.

Младенец умер в городе Натал, столице штата Риу-Гранди-ду-Норти. Сообщается, что он был недоношенным — родился на 30-й неделе беременности и находился в отделении интенсивной терапии для новорожденных. Причина его смерти пока не установлена, как и то, заразился он после рождения или же от матери.

Мать умершего ребенка сейчас ожидает результата теста на коронавирус. Известно, что она также страдает от ожирения, сахарного диабета и гипертонии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Бразилии выявлено 16188 случаев заражения коронавирусом, по меньшей мере 820 человек скончались от вызванной им болезни и осложнений.