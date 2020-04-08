В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса. О новом способе лечения инфекции рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС в четверг, 9 апреля.

По ее словам, в Москве уже 11 вылечившихся от коронавируса человек стали донорами. Переливание сделали семи пациентам городских клиник.

«Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса», - отметила Ракова.

По состоянию на 9 апреля, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 10 131 в 81 регионе страны. 76 человек с коронавирусом умерли, 698 — выздоровели.