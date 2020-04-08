Раскрыт план США в нефтяной войне

Стоимость нефти в 2020 году фактически упала вдвое с начала года на фоне развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи после выхода из нее России и Саудовской Аравии. Это привело к серьезным проблемам у американских производителей сланцевой нефти, поскольку цена упала ниже уровня рентабельности добычи.

Американский президент Дональд Трамп готов увеличить пошлины на ввоз нефти в США или ввести новые санкции в отношении России. План Белого дома для прекращения ценовой войны на рынке нефти раскрыло издание The Wall Street Journal.

Трамп обсудил ситуацию с руководителями американских нефтедобывающих компаний, сенаторами и конгрессменами, пишет издание. По данным источников, США могут ввести пошлины на импортную нефть на основании закона о торговле, который ранее применялся в отношении Китая в рамках торговой войны. Кроме того, допускается более жесткий вариант действий — введение новых санкций в отношении России.

В то же время издание уточняет, что если Москва и Эр-Рияд договорятся сократить добычу или цены на нефть вырастут по другой причине, Трамп откажется от планов вводить заградительные пошлины. Между тем власти США не давали указания местным компаниям сокращать добычу.

Страны ОПЕК+ в четверг, 9 апреля, проводят видеоконференцию по вопросу сокращения добычи нефти. По неофициальным данным, два главных участника встречи — Россия и Саудовская Аравия — в преддверии встречи все еще не достигли компромисса по вопросам квот. В Москве 9 апреля заявили, что готовы снизить добычу при условии, что другие страны тоже пойдут на пропорциональные сокращения.

Оба главных участника встречи требуют включения в сделку США, однако сам Трамп ранее отказался согласовывать сокращение добычи с другими сторонами. Президент США заявил, что американские нефтепроизводители и так уже сделали это естественным образом на фоне падения цен на сырье. Между тем на предстоящую встречу ОПЕК+ США не пригласили.