Журналист британской газеты The Telegraph Кристофер Сноудон поддержал позицию президента США Дональда Трампа, раскритиковавшего работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во время пандемии коронавируса. В своей статье он также подверг критике деятельность международного объединения и предположил, что если в ВОЗ и нет коррупции, то ею как минимум руководят утратившие рассудок люди.

По мнению Сноудона, ВОЗ должна либо прекратить свое существование, либо организацию необходимо реформировать.

Журналист напомнил, что ВОЗ не раз сталкивалась с критикой по поводу того, как она решает проблемы вокруг сложившегося из-за коронавируса мирового кризиса. Сноудон выразил недовольство тем, что в середине января, когда прошло примерно шесть недель с момента обнаружения нового вируса в китайском городе Ухань, ВОЗ несколько раз выступала с ложным утверждением со ссылкой на правительство Китая: тогда заявлялось, что доказательства передачи вируса от человека к человеку нет.

8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ.

За день до этого американский лидер обрушился с критикой на организацию. В частности, он заявил, что ВОЗ «облажалась».

«По какой-то причине она уделяет все свое внимание Китаю, хотя большую часть ее спонсирования выделяют именно США», - написал Трамп в Twitter.