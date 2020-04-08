Как сообщили haqqin.az в министерстве, единовременная выплата для безработных в размере 190 манатов будет также выплачена детям, потерявшим трудоспособность, фактически безработным и не получающим социальные пособия.

Министерство труда и социальной защиты населения внесло ясность в вопрос о том, кому полагается единовременная выплата для безработных в размере 190 манатов.

В информации отмечается, что если в семье оба супруга безработные, единовременная выплата будет предоставлена одному из них, а также другим членам семьи (сыну или дочери), которые также не работают и не получают пособий.

Наряду с теми, кто встал на учет по безработице до 1 апреля 2020 года, зарегистрированные в период карантинного режима также получат единовременные выплаты. Если человек обратился один раз, то необходимости в повторном обращении нет.

Напомним о возможностях обращений граждан в связи с единовременной выплатой.

Можно войти в раздел e-xidmətlər на сайте e-sosial.az и перейти по линку «Vətəndaşların işaxtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınması, qeydiyyatdan müvəqqəti çıxarılması və qeydiyyatın müvəqqəti ləğv edilməsi». Для этого необходимо использование электронной подписи.

Кроме того, можно подать заявку онлайн в раздел online müracət на портале e-sosial.az и зарегистрироваться в качестве безработного или соискателя работы, без каких-либо регистрационных процедур.

Обращение осуществляется путем ввода номера удостоверения личности и FİN, выбрав «məşğulluq sahəsində göstərilən xidmətlər» в разделе «İstiqamət», «vətəndaşların işaxtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınması və qeydiyyatdan çıxarılması» - в разделе «Xidmət növü».

Для регистрации безработных, не имеющих доступа к интернету, можно позвонить в соответствующий городской или районный центр занятости( http://sosial.gov.az/laq-nomrlri).

До 12 апреля обращения в электроном виде принимаются по графикам для городов и районов страны (http://sosial.gov.az/post/3321). В последующий период обращения можно будет подавать в любой день.