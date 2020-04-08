Премьер-министр Ирака Аднан аз-Зуруфи сложил с себя полномочия и подал в отставку. Это уже второй за два месяца премьер-министр, который не справился с задачей формирования правительства.

Вчера его кандидатуру поддержали курдский и суннитский блоки в парламенте.

Если будет достигнут необходимый кворум, Мустафа аль-Казыми имеет все шансы стать уже третьим с начала назначенным премьер-министром, который, однако, столкнётся с той же самой проблемой, что и предшественники: необходимостью учесть интересы всех сторон и сформировать Кабмин Ирака.

Напомним, что еще пару месяцев назад тот же шиитский блок в иракском парламенте ещё пару месяцев назад обвинял Мустафу аль-Казыми в сливе американцам информации, приведшей к гибели Касема Сулеймани и Абу Мехди аль-Мухандиса.