Вся жизнь с Ханларом Велиевым: военный прокурор остался на посту
Ханлар Велиев вновь назначен на должность военного прокурора Азербайджана, сообщает Report.
Напомним, что Ханлар Велиев был назначен на должность военного прокурора в 2005 году.
Ханлар Велиев вновь назначен на должность военного прокурора Азербайджана, сообщает Report.
Напомним, что Ханлар Велиев был назначен на должность военного прокурора в 2005 году.
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