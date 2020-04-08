Вся жизнь с Ханларом Велиевым: военный прокурор остался на посту

Ханлар Велиев вновь назначен на должность военного прокурора Азербайджана, сообщает Report.

Напомним, что Ханлар Велиев был назначен на должность военного прокурора в 2005 году.

2917 просмотров