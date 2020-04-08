Коронавирус за 10 дней убил женщину и трех ее сыновей

86-летняя Антуанетта Франклин из американского города Новый Орлеан, штат Луизиана, и трое ее сыновей умерли в результате заражения коронавирусом в течение 10 дней. Об этом сообщает издание The Mirror.

По данным издания, госпожа Франклин, а также 71-летний Герман Франклин-младший, 58-летний Энтони Франклин-старший и 61-летний Тимоти Франклин скончались между 20 и 30 марта. У всех четверых, как сообщили в офисе коронера Нового Орлеана, тест на коронавирус показал положительный результат.

«Я хочу, чтобы мир знал, что если это случилось с семьей Франклинов, это может случиться с любой семьей. Давайте принимать это всерьез. Моим детям пришлось похоронить своего отца, любимую бабушку и двух дядюшек», - сказала жена Энтони Франклина-старшего Жаклин Франклин.