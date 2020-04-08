Кapital Bank в соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности начал реализацию очередного проекта по организации самозанятости населения. Так, Банк присоединился к меморандуму между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана о сотрудничестве по оказанию помощи уязвимым группам населения в организации самозанятости.

В результате Банк с целью поддержки самозанятости в различных сферах безвозмездно предоставил оборудование 15 безработным гражданам, в том числе инвалидам, вынужденным переселенцам и лицам из малообеспеченных семей из Низаминского и Бинагадинского районов Баку, а также городов Гянджа, Агдам, Ходжалы, Кедабек, Огуз, Шамкир, Физули, Гёйчай, Астара и Джалилабад.

Следует отметить, что проект был реализован по инициативе главы государства Ильхама Алиева о распределении социальной ответственности между банками в организации самозанятости уязвимых групп населения и внесет свой вклад в развитие микро -, малого и среднего предпринимательства в стране.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиале и 14 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.