Синоптики о погоде на завтра: пасмурно
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется пасмурная погода, переменная облачность, ночью и утром - местами туман, юго-западный ветер днем сменится северо-восточным, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 6-8, днем - 12-16, в Баку ночью - 6-8, днем - 13-15 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80%, днем - 50-55%.
В ряде районов Азербайджана завтра прогнозируется погода без осадков, на юге - местами дожди, в горах - снег, ночью и утром - местами туман, восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 1-6, днем - 13-18 градусов тепла, в горах ночью - 2-7 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.