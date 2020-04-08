Сегодняшняя статистика коронавируса: свыше 1,5 миллиона зараженных
Число выздоровевших от коронавируса нового типа (Сovid-19) в мире превысило 330 тысяч человек, сообщает интернет-сайт Worldometer.
Наибольшее число выздоровевших зафиксировано в Китае – 77 279 человек.
Далее следуют Испания – 48 021, Германия – 46 300, Иран - 29 812, Италия – 26 491, Франция – 10 935, США – 22 828 и Франция- 21 254 человек.
По всему миру Covid-19 инфицированы 1 517 731 человек, от коронавируса нового типа умерли 88 450.