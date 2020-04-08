Большой скандал в европейском семействе на сотый день эпидемии
8 апреля исполнился сотый день пандемии коронавируса. 31 декабря в 13 часов 38 минут по местному времени на правительственном сайте Китая появилась информация о том, что в районе рынка морепродуктов в Ухани, 11-миллионом городе, обнаружили случай пневмонии неизвестного происхождения. Мало кто тогда обратил внимание на эту неинтересную новость.
Сейчас, сто дней спустя, по всему миру выявлено полтора миллиона больных, из них 400 тысяч только в Соединенных Штатах. Число умерших приближается к цифре 85 тысяч человек, и пока не видно не только конца пандемии, даже на пик она в большинстве стран, судя по всему, еще не вышла, хотя жесткий карантин в Ухани, после 11 недель, наконец, сняли, и в город даже стали ходить поезда.
Очаги коронавируса переместились в Европу и Соединенные Штаты. В списке самых пораженных стран на самом верху, после США, ведущие европейские державы. Больше ста тысяч больных официально значится в Испании, Италии, Франции и Германии, в то время как в Китае их число оставляет около 83 тысяч человек. Правда, не следует забывать и фактора тестирования: в Европе эта процедура отлажена получше, чем в прочих частях света.
Но неизбежное недовольство качеством реакции на эпидемиологическую угрозу обязательно должно было найти свою жертву. Кто из политиков падет из-за своей нерасторопности, мы еще увидим, а вот в брюссельской бюрократии появился первый козел отпущения. Правда, профессор Мауро Феррари, президент Европейского исследовательского совета при Евросоюзе, обставил свою отставку как собственный демарш против порядков, царящих в европейской столице, которые не позволили ему реализовать свой план по борьбе с эпидемией.
Интересно, что этот итало-американский ученый, всемирно известный специалист по наномедицине, занял свой пост лишь три месяца назад, - собственно, тогда, когда коронавирус только начал свой смертельный тур по планете. Феррари создал популярный образ ученого, чья жена умерла от рака, и потому у его борьбы с болезнями, угнетающими человечество, симпатичный личный аспект. Но сейчас профессор жалуется прессе, что его «идеалистические мечты о европейском единстве» разбились о жестокую реальность. Вместо научно обоснованной программы борьбы с коронавирусом все увидели хаотичную импровизацию разных политиков. Поддержки у президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляейн он не нашел.
Евробюрократия давно превратилась в расхожий мем, на недостаток внимания Брюсселя координации борьбы с коронавирусом указывали буквально все, и профессору поверить несложно. Однако по ходу выступили его коллеги по Европейскому исследовательскому совету, и выяснилось, что Мауро Феррари не сам ушел, а его единогласно попросили. Половину из трех месяцев на посту, в самый жаркий период, когда нужно было принимать оперативный решения по борьбе с эпидемией, профессор Феррари провел в США, где у него имеется профессорская ставка в Вашингтонском университете и где он входит в совет правления биотехнической компании Arrowhead Pharmaceuticals. Сейчас, как понятно, у этой промышленности горячее время.
Сказать, кто тут прав и виноват, сложно, как бывает в подобных ситуациях. Скорее всего, есть резоны и у одной стороны, и у другой. Но результат один: Европе остро не хватает решительных действий. Сегодня стало известно, что план о выделении полутора триллионов евро на борьбу с последствиями эпидемии все еще никак не могут принять, хотя министры финансов Евросоюза потратили на переговоры 16 часов.