Большой скандал в европейском семействе на сотый день эпидемии

Леонид Швец, автор haqqin.az 14:24

8 апреля исполнился сотый день пандемии коронавируса. 31 декабря в 13 часов 38 минут по местному времени на правительственном сайте Китая появилась информация о том, что в районе рынка морепродуктов в Ухани, 11-миллионом городе, обнаружили случай пневмонии неизвестного происхождения. Мало кто тогда обратил внимание на эту неинтересную новость. Сейчас, сто дней спустя, по всему миру выявлено полтора миллиона больных, из них 400 тысяч только в Соединенных Штатах. Число умерших приближается к цифре 85 тысяч человек, и пока не видно не только конца пандемии, даже на пик она в большинстве стран, судя по всему, еще не вышла, хотя жесткий карантин в Ухани, после 11 недель, наконец, сняли, и в город даже стали ходить поезда.

Очаги коронавируса переместились в Европу и Соединенные Штаты. В списке самых пораженных стран на самом верху, после США, ведущие европейские державы. Больше ста тысяч больных официально значится в Испании, Италии, Франции и Германии, в то время как в Китае их число оставляет около 83 тысяч человек. Правда, не следует забывать и фактора тестирования: в Европе эта процедура отлажена получше, чем в прочих частях света. Но неизбежное недовольство качеством реакции на эпидемиологическую угрозу обязательно должно было найти свою жертву. Кто из политиков падет из-за своей нерасторопности, мы еще увидим, а вот в брюссельской бюрократии появился первый козел отпущения. Правда, профессор Мауро Феррари, президент Европейского исследовательского совета при Евросоюзе, обставил свою отставку как собственный демарш против порядков, царящих в европейской столице, которые не позволили ему реализовать свой план по борьбе с эпидемией. Интересно, что этот итало-американский ученый, всемирно известный специалист по наномедицине, занял свой пост лишь три месяца назад, - собственно, тогда, когда коронавирус только начал свой смертельный тур по планете. Феррари создал популярный образ ученого, чья жена умерла от рака, и потому у его борьбы с болезнями, угнетающими человечество, симпатичный личный аспект. Но сейчас профессор жалуется прессе, что его «идеалистические мечты о европейском единстве» разбились о жестокую реальность. Вместо научно обоснованной программы борьбы с коронавирусом все увидели хаотичную импровизацию разных политиков. Поддержки у президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляейн он не нашел.