Резкий скачок числа заразившихся коронавирусом в Беларуси

За сутки лабораторно подтверждено 420 новых случаев инфицирования. Это рекорд с начала выявления первого заболевшего COVID-19 в республике. Новых случаев смерти нет. Всего в Белоруссии было проведено более 49 тысяч тестов на коронавирус.

В Беларуси зафиксировали резкий скачок числа заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает Sputnik Белоруссия со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.

Наибольшее число зараженных на данный момент выявлено в Минске — 669 человек. Выздоровели 102 жителя белорусской столицы, 6 умерли. В Витебской области с коронавирусом госпитализированы 364 человека, 35 вылечились, 7 скончались.

На стационарном лечении сейчас находятся 1331 человек, у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. В ведомстве уточняют, что в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) нуждаются 55 пациентов с коронавирусом.

В конце марта президент Беларуси Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантин.

По последним данным, в Беларуси коронавирусом заразились 1486 человек, 13 умерли, 139 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,5 миллиона человек; 89 тысяч скончались, более 330 тысяч излечились.