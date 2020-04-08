УЕФА может изменить формат Евро: сколько матчей пройдут в Баку?

УЕФА может изменить формат проведения финального турнира чемпионата Европы по футболу, который перенесен на лето 2021 года из-за коронавируса.

Европейский футбольный союз уже начал соответствующие переговоры, поскольку проведение матчей в Риме и Бильбао находится под вопросом из-за высокого уровня смертности и финансовых проблем на фоне пандемии, сообщает британское издание Daily Mail.

В остальных странах также существуют проблемы с тем, что на даты игр Евро есть предложения по проведению других мероприятий. В связи с этим число городов, принимающих матчи чемпионата Европы, может быть уменьшено.

Как известно, Баку должен принять четыре матча Евро: три игры групповой стадии (Уэльс – Швейцария, Турция – Уэльс, Швейцария - Турция) и один четвертьфинал. Причем матчи группы «А» столица Азербайджана должна провести в паре с Римом. Как изменится календарь, если Италия не сможет организовать игры Евро-2021? Может ли увеличиться количество игр в Баку?

Если матчи в Риме отменят, то в Азербайджане эти игры вряд ли могут пройти, так как в таком случае Бакинский Олимпийский стадион должен принимать матчи два дня подряд, либо и вовсе по две встречи в день, а это нереально.

А вот какие-то из отмененных игр в Бильбао (это матчи сборной Испании против Швеции, Польши и одного из победителей плеф-офф) теоретически вполне могут состояться в Баку, так как приемлемы по датам.

Если от Евро придется отказаться и некоторым другим городам, то, не исключено, что Азербайджан может получить еще и один из матчей 1/8 финала.