Еврокомиссия выделит Азербайджану €14 миллионов на борьбу с коронавирусом

Еврокомиссия предоставит Азербайджану финансовую помощь в размере 14 миллионов евро на борьбу с коронавирусом COVID-19, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в бакинском представительстве Европейского союза.

«Эти средства будут выделены в рамках мер по поддержке стран-участниц программы «Восточное партнерство» и будут использованы на неотложные и краткосрочные нужды Азербайджана для борьбы с вирусной инфекцией», - отметили в представительстве.

В частности, на эти средства будут закуплено оборудование для производства средств личной защиты, которое установят в Школах профобучения и тренингов в регионах Азербайджана: Гяндже, Мингячевире, Джалилабаде, Гахе и Исмаиллы.