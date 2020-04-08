В ПА ОБСЕ призвали к прекращению огня в Карабахе

Руководство Парламентской ассамблеи ОБСЕ поддержало призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша к прекращению огня во всем мире, подчеркнув, что в регионе ОБСЕ продолжается ряд конфликтов даже в период борьбы с пандемией коронавируса. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении организации.

"В период, когда мир борется с пандемией COVID-19, последнее, что нам нужно - это вооруженный конфликт, который усложнит эти усилия", - заявил президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели.