Развеян миф о передаче коронавируса

Сотрудник Университета штата Огайо (США) Санджа Илич объяснил, как безопасно покупать и готовить пищу при пандемии коронавируса, а также развеял миф о возможности передачи инфекции через еду. Рекомендации специалиста приводит издание MedicalXpress, пишет «Лента.ру».

Илич заметил, что контролирующие органы США не сообщали о случаях заболевания коронавирусом через продукты питания или упаковки пищевых продуктов. «Коронавирус не является желудочно-кишечным заболеванием, инфекция COVID-19 не размножается на еде», — заявил ученый. Специалист подчеркнул, что вирусы не размножаются на поверхностях, они нуждаются в живом хозяине. При этом недавние исследования показали, что бактерии могут находиться в жизнеспособном состоянии на различных поверхностях в течение нескольких часов и даже дней.

При покупке продуктов Санджа Илич посоветовал придерживаться правил социального дистанцирования и находиться от других людей на расстоянии до 2,5 метров. По возвращении домой следует помыть руки, по возможности охладить продукты, промыть овощи и фрукты под струей воды. По его словам, пищу рекомендуется разогревать при температуре не ниже 75 градусов по Цельсию.

В заключение медик отметил, что опасения при заказе готовой пищи из магазинов посредством курьеров излишни. По его словам, в настоящий момент нет информации о случаях передачи коронавируса через службы доставки из магазинов или ресторанов.