В Таиланде женщина повторно заразилась коронавирусом

Гражданка Таиланда повторно заразилась коронавирусной инфекцией через неделю после выздоровления и выписки из больницы, сообщает в четверг интернет-версия газеты "Тхаи Рат" со ссылкой на департамент здравоохранения провинции Чайяпхум, передает РИА Новости.

Женщина вернулась в Таиланд из-за границы в начале марта, 12 марта заболела и обратилась к врачу в Бангкоке, сделанный ей тест на коронавирус дал положительный результат. Пациентка провела в одной из столичных больниц чуть больше двух недель, выздоровела, и была выписана из больницы после тройного подтверждения отрицательного анализа на коронавирус, сообщает издание.

Вернувшись в родную провинцию Чайяпхум в конце марта, 38-летняя женщина 4 апреля снова обратилась к врачу с симптомами простудного заболевания. Тройной тест на коронавирус показал положительный результат, и она была госпитализирована в инфекционное отделение одной из больниц провинции, где сейчас повторно проходит лечение, говорится в сообщении.

"Это странный случай, но он подтвержден медицинской документацией и показаниями врачей бангкокской больницы при эпидемиологическом расследовании", - сказал на брифинге глава департамента здравоохранения администрации провинции Чайяпхум доктор Ватчира Ботпхибун, слова которого приводит газета.

Провинция Чайяпхум – одна из наименее затронутых коронавирусом провинций Таиланда. С начала эпидемии в Чайяпхуме зарегистрированы всего 4 случая заражения, включая женщину, заразившуюся дважды.

По последним данным в Таиланде с начала эпидемии коронавирусной инфекции зарегистрированы 2 423 случая заражения, 940 человек полностью выздоровели, 32 человека умерли.