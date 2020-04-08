Премьер Италии: «Евросоюз может не пережить коронавирус»

Премьер Италии Джузеппе Конте усомнился в способности Евросоюза пережить коронавирус. Об этом сообщает BBC News.

По мнению итальянского лидера, Европейский союз рискует провалиться как проект в условиях кризиса, вызванного коронавирусом. Он считает, что в новых условиях альянс должен действовать адекватно и скоординированно, чтобы помочь странам, наиболее пострадавшим от вируса. Конте назвал нынешний период самым большим испытанием со времен Второй мировой войны.

Сейчас в ЕС ведутся споры по многим вопросам, включая финансовые. «Если мы не воспользуемся возможностью вдохнуть новую жизнь в Европейский проект, то риск провала вполне реален», — заключил Конте.

Премьер также сказал, что не стал бы ничего менять в своей политике в начале эпидемии, если бы была возможность вернуться назад. По его словам, Италия отличается от Китая тем, что в первой нельзя резко ограничить конституционные свободы.