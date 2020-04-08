Согласно информации, анализы, взятые для выявления коронавируса (COVID-19), оказались положительными у гражданина 1949 г.р, страдавшего сахарным диабетом и онкологическим заболеванием.

Реанимационные мероприятия, связанные со стабилизацией его здоровья, не дали результатов, и пациент скончался. Выявляются члены его семьи и другие лица, с которыми он контактировал, все они берутся на карантин.

В то же время 38 человек, инфицированных коронавирусной инфекцией, выздоровели и были выписаны.

На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 926 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 101 человек вылечился, 9 умерли, 816 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 27 из них оценивается как тяжелое, 35 человек – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период было проведено 57371 тестов на коронавирус.