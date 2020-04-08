Для сокращения негативного влияния пандемии на национальную экономику, вопросы занятости и субъектов предпринимательства будет выделено 3 млрд манатов, в том числе на поддержку социального благосостояния - 400 млн манатов.

Об этом сказал Real TV министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает haqqin.az.

Он также подчеркнул, что безработным будет выдана единовременная выплата. Это относится к дееспособным лицам, которые не имеют работу и заработка. Безработные должны обратиться в электронном порядке, чтобы зарегистрироваться на портале e-sosial.az

Те, у кого нет доступа в интернет, могут позвонить в Центры занятости того района или города, в котором проживают, чтобы их зарегистрировали как безработных. Для этого необходимо внести требуемую информацию (номер своего удостоверения личности и номера удостоверений членов семьи), после чего их зарегистрируют.