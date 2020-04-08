Ильхам Алиев выделил 97 миллионов на средства для борьбы с коронавирусом

Президент Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о выделении средств на поставку необходимого медицинского оборудования и других медицинских средств в рамках мер здравоохранения, реализуемых в Азербайджане против коронавирусной пандемии, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, из госбюджета на 2020 год Госагентству по обязательному медицинскому страхованию выделено 97 миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование.