Саудовская Аравия отказалась сокращать добычу нефти на уровне России

Власти Саудовской Аравии готовы сократить добычу нефти на четыре миллиона баррелей в сутки, но только если считать от апрельских уровней, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с позицией Эр-Рияда.

Таким образом, королевство отказалось снижать добычу нефти на том уровне, который требует от России. В апреле оно добавило на рынок 2,7 миллиона баррелей в день, а значит, в реальности сокращение составит только 1,3 миллиона. Москва, сохранившая мартовские объемы, уже согласилась уменьшить добычу на 1,6 миллиона, но Саудовская Аравия требует больше.