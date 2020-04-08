Минздрав России назвал простое средство для профилактики коронавируса — раствор с хлоридом натрия (обычной поваренной солью). Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет «Лента.ру».

Раствором можно орошать слизистую оболочку носа, что снизит количество бактериальных и вирусных возбудителей инфекций, указало министерство. Там также рекомендовали использовать лекарства с барьерными функциями и своевременно обращаться к врачам при появлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции.

Для профилактики передачи инфекции в Минздраве посоветовали соблюдать правила личной гигиены, в том числе мыть руки, а также избегать прикосновений к лицу грязными руками и использовать одноразовые медицинские маски, которые надо менять раз в два часа.