В Азербайджане продолжают злоупотреблять SMS-разрешениями

"В результате проведенных разбирательств установлено, что граждане допускают злоупотребления в системе СМС-разрешений 8103". Об этом сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте АР.

Согласно сообщению, установлено, что граждане направляют обращения по коду "3", т.е. для участия в похоронах близкого родственника, однако используют разрешение не в этих, а в совершенно иных целях.

"Еще раз напоминаем, что код "3" предусмотрен для участия в похоронах близкого родственника. За исключением церемонии погребения. Оперативным штабом при Кабмине АР запрещено проведение похоронных мероприятий в церемониальных залах, палатках и других закрытых помещениях. Мы призываем граждан не допускать подобные нарушения. В противном случае это считается нарушением требований особого карантинного режима, и правоохранительные органы в связи с этим будут принимать серьезные меры", - говорится в сообщении.