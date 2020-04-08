БТА: В Баку не сокращено количество автобусов

Количество автобусов на действующих в Баку маршрутах не сокращено, сообщил журналистам пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, несмотря на введенный в стране особый карантинный режима, все автобусы на маршрутных линиях продолжают работать.

«Бакинское транспортное агентство поручило всем перевозчикам, несмотря на карантинный режим, продолжить деятельность. Из-за особого карантинного режима в стране количество пассажиров сократилось на 60-70 процентов, что наносит ущерб предпринимателям. Однако перевозчики не сократили количество автобусов на линиях. В настоящее время в условиях карантина все автобусы действуют в бесперебойном режиме", - отметил М.Агаев.