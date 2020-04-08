17:35

Министерство культуры осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями и правилами, установленными Оперативным штабом при Кабинете министров в рамках государственных мер, принятых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в стране. В аппарате министерства, Главном управлении по культуре города Баку и региональных отделениях, а также в ведущих учреждениях культуры работа организована в режиме видеоконференций. Сотрудники предприятий и организаций, временно приостановивших свою деятельность в связи с режимом социальной изоляции и карантина, соответственно, обеспечены удаленной работой на дому.

С этой целью 9 апреля министр культуры Абульфас Гараев провел видеоприем граждан, предварительно записавшихся на прием, выслушал их обращения и ответил на вопросы. В видеоприеме приняли участие заместитель министра культуры Рафиг Байрамов, начальник Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры Закир Султанов, руководитель аппарата Фикрет Бабаев, руководители региональных отделений и другие должностные лица министерства. Абульфас Гараев рассказал о мерах, предпринятых государством для предотвращения коронавирусной инфекции в стране, подчеркнул важность соблюдения гражданами специальных правил, применяемых государством. Министр отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой соответствующие государственные органы предпринимают решительные шаги в борьбе с коронавирусом, и наша страна скоро преодолеет это сложное испытание. Министр высоко оценил проделанную работу по управлению культурной сферой страны, предоставлению гражданам культурных услуг, проведению видеозанятий, виртуальных экскурсий по музеям и заповедникам, организации онлайн-услуг библиотек, а также меры, принятые другими культурными учреждениями в этом направлении. Абульфас Гараев оценил дальнейшее развитие и устойчивую реализацию таких мер как требование времени.