Пенсии можно снимать в любом банкомате без комиссии

Со вчерашнего дня в стране началась выдача пенсий. Несмотря на строгий карантинный режим, перед банкоматами выстраиваются большие очереди. Для предотвращения этого Kapital Bank предоставляет привилегии для клиентов, получающих социальные пособия, пенсии и компенсационные выплаты.

Так, получатели пенсий, пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи на платежные карты Kapital Bank могут обналичивать свои средства без комиссии в ближайших к месту проживания банкоматах любого банка или «Азерпочт». Все расходы по транзакциям будут покрываться со стороны Kapital Bank.

Это решение способствует сокращению очередей перед банкоматами и филиалами Банка, а также поможет людям соблюдать требования карантинного режима. Отметим, что дезинфекция около 800 банкоматов Kapital Bank проводится ежедневно.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиалах и 14 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196