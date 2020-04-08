В оккупированном Карабахе растет число больных коронавирусом

В оккупированном Нагорном Карабахе зафиксированы еще два случая заражения новым типом коронавируса SARS-CoV-2.

Один пациент – родственница первого инфицированного, который со 2 апреля был в самоизоляции.

Второй пациент - гражданин Армении, прибывший в Карабах. При заполнении анкеты выяснилось, что он прибыл из зоны риска. До сдачи теста пациент был в самоизоляции. В ближайшее время его перевезут в Армению.

Таким образом, число инфицированных в Нагорном Карабахе достигло трех.

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