В Баку нарушитель карантинного режима нанес себе порезы

Нарушитель правил особого карантинного режима в Ясамальском районе привлечен к ответственности, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, ранее судимый по статье 243 УК АР (Вовлечение в занятие проституцией), житель Нефтчалинского района Физули Алиев (1979 г.р.), не подчинившись законным требованиям сотрудников полиции и нарушив правила особого карантинного режима, нанес себе увечья находящимся при нем режущим предметом.

Собранные в Управлении полиции Ясамальского района материалы по делу Ф.Алиева отправлены для рассмотрения в суд. Решением районного суда в его отношении, согласно статье 211 (Нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и санитарного режимов), вынесено решение об административном наказании в виде ареста на 20 суток.