В Австралии нашли препарат, подавляющий коронавирус за двое суток

Группа австралийских ученых из Королевской больницы Мельбурна и университета Мораша нашла препарат, который эффективно подавляет коронавирус COVID-2019 за двое суток с момента начала применения. Результаты исследования опубликованы в журнале Antiviral Research.

Речь идет о давно известном и доступном противопаразитарном препарате «Ивермектин». В 2015 году за открытие этого лекарства была присуждена Нобелевская премия. «Ивермектин» применяется для лечения человека и домашних животных от эндо- и эктопаразитарных болезней. Теперь ученые выяснили, что препарат обладает также противовирусным эффектом, пишет издание Znak.com.

Лабораторные испытания показали, что «Ивермектин» останавливает рост вируса SARS-CoV-2 в клетках. Благодаря нетоксичной одной дозе препарата концентрация вирусов в клетках через 48 часов снижается более чем на 99%. «Спустя 48 часов этот эффект увеличился до 5000-кратного снижения вирусной РНК в обработанных клетках по сравнению с контрольными образцами», — говорят ученые.

Отмечается, что воздействие «Ивермектина» на COVID-19 пока исследовали только в пробирке. Сейчас ученым предстоит подтвердить эффективность лекарства от коронавируса в ходе клинических испытаний. По словам исследователей, механизм, с помощью которого препарат воздействует на вирус, неизвестен. Предположительно, в основе эффективности препарата лежит его способность подавлять воздействие вируса на клеточный иммунитет.