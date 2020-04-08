Reuters: Москва и Эр-Рияд договорились о сокращении нефтедобычи

Россия и Саудовская Аравия договорились о новой сделке по сокращению нефти, речь может идти о сокращении на 20 млн баррелей в сутки. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

В 18:00 началась экстренная встреча представителей стран-участниц ОПЕК+ по видеосвязи. Крупнейшие мировые производители нефти попытаются договориться об условия сокращения добычи.

Ранее глава Минэнерго США Дэн Бруйетт заявил, что от решения РФ и Саудовской Аравии может зависеть ситуация на нефтяных рынках. Он предполагал, что страны смогут договориться и стабилизировать ситуацию на рынках.