Полезные покупки в Маxi.Az в один клик

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Медики призывают чаще мыть руки с мылом, избегать многочисленных контактов, надевать маску в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию не менее одного метра. По возможности следует изолироваться от окружающего мира в собственной квартире.

О том, что такое коронавирус, знает даже маленький ребенок. Глобальная пандемия опасного заболевания заставила многих изменить привычки и большую часть времени проводить в домашней обстановке.

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Ниже мы расскажем, как можно разнообразить карантин и проводить его с максимальной пользой.

Удаленная работа. Если род деятельности позволяет, в нынешних условиях вы получите возможность работать дистанционно. На первый взгляд, такой вариант занятости очень удобен, так как не нужно контактировать с людьми и ехать в общественном транспорте. С другой стороны, сосредоточиться на работе, когда рядом прыгают дети, работает телевизор или шумит кухонный комбайн, не так просто.

Чтобы облегчить возможности удаленной занятости, приобретите хороший ноутбук, с которым вы легко сможете переместиться в любую точку квартиры. Неплохой вариант — Lenovo 330-15AST. Стильный ноутбук отлично подойдёт для качественного решения повседневных задач. Доступен по суперцене в беспроцентный таксит на 24 месяцев за 479 АЗН, с оплатой в месяц 19,96 АЗН.

Не отвлекаться от лишнего шума помогут хорошие наушники. Xiaomi Redmi AirDots Black не имеют проводов, отлично фиксируются в ушной раковине и обеспечивают качественное стереозвучание в течение 5 часов. Доступен по отличной цене - всего за 39 АЗН.

Правила усиленной гигиены

Вы постоянно находитесь дома и должны дышать идеально чистым воздухом. Порядок теперь — необходимость. Но кому понравится целыми днями заниматься стиркой и уборкой? Создать идеальную чистоту и комфорт поможет современная бытовая техника.

Замените обычную стиральную машину на модель, в которой присутствует подача пара, например, Samsung WW65K52E69SDLP. Лаконичный дизайн и компактные габариты позволят ей вписаться в любой интерьер, а возможность подачи пара усилит дезинфекцию.

Идеально чистой должна быть и посуда. Мыть руками в достаточно горячей воде не получится, поэтому лучший способ сделать столовый сервиз стерильным — приобрести посудомоечную машину. Справиться с большинством повседневных задач поможет посудомоечная машина Hotpoint-Ariston HFC 3B19 X. Данный агрегат экономичен в плане расхода воды, так что есть все шансы получить чистую посуду и сэкономить.

Врачи говорят, что частицы вируса могут оставаться на одежде. Обеззаразить пальто или джинсы поможет хороший отпариватель. Например, Philips GC350/40 используется даже для таких тканей, как шелк, - как в вертикальном, так и в горизонтальном режиме и устраняет до 99.9 % бактерий. Доступен посупер цене за 119 АЗН в беспроцентный таксит на 24 месяца, с оплатой в месяц 4,96 АЗН.

Правильное питание — залог здоровья. Если хотите быстро и вкусно готовить разные витаминные блюда, чтобы поддержать иммунитет семьи, помогу -

мультиварки — выбирайте одну из моделей, наиболее приемлемых по дизайну и функционалу, и забудьте о часах у плиты (среди популярных моделей: Vitek VT-4281 White); доступен по суперцене за 79 АЗН в беспроцентный таксит на 24 месяца, с оплатой в месяц 3,29.

Необходимость чистого воздуха в помещении давно не ставится под сомнение

Хороший очиститель и ионизатор воздуха придется кстати. Polaris PPA 2540 i White снабжен функцией таймера, которая запускает очиститель на определенный период работы. Доступен по суперцене за 89 АЗН в беспроцентный таксит на 24 месяца, с оплатой в месяц 3,71 АЗН.

Не забывайте и о других полезных мелочах - маленький робот-пылесос и стильный термопот помогут создать оптимальные условия пребывания в квартире.

Развлечения

Дети дома, а значит, их нужно развлекать. Конечно, играть всей семьей в настольные игры очень здорово, да и учебу никто не отменял. Но за время пребывания в четырех стенах все стандартные занятия могут изрядно наскучить. Поможет разнообразить досуг игровая приставка.

С Nintendo Switch - Neon Blue and Red Joy-Con V2 вы откроете мир виртуальных развлечений. Идеальное решение как для заядлых геймеров, так и для любителей убить время за интересной игрой. Играть в игры можно и подключившись к телевизору на большом экране, окунувшусь в эту атмосферу, что сделает вечера в изоляции более приятными. Доступен по суперцене в беспроцентный таксит на 24 месяца, с оплатой в месяц 33,29 АЗН.

Привыкли смотреть фильмы на большом экране? С телевизором TV Samsung UE50NU7097UXRU вы сможете организовать настоящий домашний кинотеатр дома, а с возможностью подключения SMART TV разнообразите свои вечерние просмотры на диване. Остается запастись попкорном и колой, и вы просто не захотите покидать уютный диван. Доступен по суперцене в беспроцентный таксит на 24 месяца, с оплатой в месяц 43,71 АЗН.

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