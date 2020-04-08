Владимир Решетов, спецкор 19:05

Жизнь в Швеции, которую одни постоянно критикуют за непринятие жестких ограничительных мер в условиях пандемии, а другие говорят, что это хороший пример противостояния коронавирусу, продолжается почти не отличаясь от того, что было в мире до коронакризиса. Об этом мы уже не раз писали. Шведский спортивный тележурналист польского происхождения Камиль Бохеньски в интервью изданию onet.sport рассказывает о том, что происходит сейчас в этой стране. Например, здесь можно собираться группами, но менее 50 человек, свободно выходить на улицу не только при крайней необходимости, но и просто на работу. При этом есть рекомендации властей работать на удалении, с помощью интернета.

Что интересно, по сообщению журналиста, здесь можно нормально тренироваться, а вскоре возобновятся и некоторые спортивные соревнования. "У нас есть большая вера в то, что люди будут слушать рекомендации правительства, - рассказывает К.Бохеньски. - Главное, у нас говорится о том, чтобы не посещать пожилых людей и особенно заботиться о гигиене. Борьба с корнавирусом в основном зиждется на изоляции пожилых, который находятся в группе риска, а также людей с болезнями". Недавно власти попросили людей (не запретили! - прим.авт.) не ездить из больших городов в маленькие. В то же время журналист телевидения SVT признает, что движение на улицах стало меньше, в общественном транспорте много свободных мест. Много людей следуют рекомендациям, но не все. Недавно в центре Стокгольма было открытие террас, где собралось множество людей. Однако большинство придерживаются социальной дистанции друг от друга. Нет запретов на передвижение. "Открыты все парки и леса. С этой точки зрения мы являемся, наверное, самым либеральным государством в Европе". Он отметил также, что в Швеции есть люди, которые опасаются, что такие либеральные предписания могут спровоцировать быстрое развитие заражений коронавирусом.

"Потому они против такого подхода в борьбе с пандемией. За пределами Швеции считают, что шведы пренебрегают ситуацией, но, однако, большинство жителей страны доверяют тем людям, которые принимают решения. Именно эта часть населения считает, что закрытие всего и сразу не было бы хорошим способом. Есть мнение, что если будет такая необходимость, то можно вводить систематически определенные ограничения. Так, например, в образовании. Закрыты все учреждения от лицеев до вузов. В обычном режиме работают основные школы и детские сады. Но если бы закрыть всю систему образования, то сразу же стало бы не хватать медсестер в больницах, потому что они должны были бы заниматься детьми. Есть люди, которые хвалят политиков за то, что благодаря таким их действиям, экономика хорошо выдерживает испытание. Они верят в ответственность жителей страны. Есть и такие, которые твердят, что все это глупость и что правительство готово пожертвовать гражданами ради экономики. Однако в Швеции в законе записано право на свободу передвижения, и очень тяжело изменить этот закон", - говорит К.Бохеньски. По его мнению, пока что служба здравоохранения справляются с ситуацией. В Швеции стараются действовать так, чтобы число заражений не росла одномоментно и лавинообразно. На вопрос о спортивной жизни в этой стране, Камиль ответил, что в понедельник возобновил тренировки футбольный клуб «Мальмё». Каждый из игроков приезжает на своем автомобиле. Раньше они были на двухнедельном карантине, а теперь все вместе тренируются. Ангелика Бенгтссон, копьеметательница, сейчас не навещает своих родных, которые находятся в группе риска, что для нее особенно тяжело. Но она признает, что надо следовать правилам безопасности. Журналист рассказал, что встречал и других спортсменов, которые сейчас тренируются. Открыты центры, где это можно делать без проблем. Как известно, по всей Европе такие центры в основном закрыты, а все спортивные соревнования отменены или проходят без зрителей. "Со следующей пятницы начнутся игры низших лиг в окрестностях Стокгольма", - добавил Бохеньски. Сейчас в Швеции около 9 тысяч заболевших и около 800 смертных случаев. Журналист говорит, что поначалу в стране считали, что количество заболеваний будет значительно больше. Но в стране все решения принимает эксперт, которым является государственный эпидемиолог, а политики считаются с его мнением. И именно он ежедневно выступает на шведском телевидении, а не премьер.