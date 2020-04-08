Коронавирус в Германии: Меркель увидела "проблеск надежды"

Канцлер Германии Ангела Меркель в ситуации с коронавирусом в стране увидела "проблеск надежды". Об этом она заявила на видеоконференции руководителей фракции правящего блока ХДС/ХСС, передает Deutsche Welle.

По словам Меркель, карантинные меры в Германии начали приводить к сглаживанию кривой роста числа зараженных, в связи с чем появился "проблеск надежды". Она также подчеркнула, что немецкому правительству пока удается не допустить перегрузки системы здравоохранения.

В то же время Меркель акцентировала внимание на необходимости продолжения мер социального дистанцирования для того, чтобы не "растерять завоеванное".

Канцлер также отметила, что в настоящее время оснований для ужесточения мер контроля нет, однако необходимо продолжать соблюдать меры социального дистанцирования: "Мы должны оставаться сконцентрированными, мы должны в Пасху и после нее продолжать соблюдать меры, потому что мы можем очень быстро уничтожить то, чего мы достигли".