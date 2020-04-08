Ученые из США призвали не надеяться на спад коронавируса летом

"Есть некоторые данные, предполагающие, что коронавирус может распространяться менее эффективно при более высоких температурах и влажности", - говорится в письме членов Национальной академии наук США, направленном в Белый дом, пишет Интерфакс.

Установление теплой погоды не сможет полностью свести на нет распространение нового типа коронавируса. К такому мнению пришли американские ученые, сообщает телеканал CNN.

"Однако, ввиду отсутствия у организма иммунитета к нему во всем мире, это снижение эффективности передачи вируса не сможет привести к значительному сокращению распространения заболевания без принятия одновременно серьезных мер в области здравоохранения", - подчеркивают авторы обращения.

В частности, ученые указывают, что исследование вспышки коронавирусной инфекции в Китае показало, что даже при высоких температурах и влажности вирус распространяется "стремительно". В среднем один инфицированный заражает еще двух человек.

Согласно данным портала Worldometers, ведущего подсчет данных по ситуации с коронавирусом, в США с начала эпидемии зарегистрировано более 400 тыс. случаев заражения. Почти 15 тыс. человек скончались, еще 23 тыс. выздоровели.