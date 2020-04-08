На фоне заседания ОПЕК нефть подскочила до $36

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов вечером в четверг взлетели после того, как стало известно, что России и Саудовской Аравии удалось согласовать параметры новой сделки по сокращению добычи сырья.

Так, нефть марки Brent превысила стоимость в $36 за баррель впервые с 11 марта. Такие данные следуют из результатов торгов на лондонской бирже ICE. Майские фьючерсы на нефть WTI дорожали на 5,18% — до 26,39 доллара за баррель.

Инвесторы следят за новостями вокруг встречи ОПЕК+, которая проходит в формате видеоконференции. По данным агентства Рейтер, ОПЕК+ и не входящие в альянс страны на заседании обсудят сокращение добычи нефти на 20 миллионов баррелей в сутки. Агентство также сообщило, что Саудовская Аравия может сократить добычу на 4 миллиона баррелей в сутки, а по данным газеты Wall Street Journal, Россия может сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.