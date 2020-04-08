Из-за коронавируса Lufthansa теряет €1 миллион в час

Германский авиаконцерн Lufthansa каждый час теряет по миллиону евро из-за последствий распространения коронавируса и приостановки большей части полетов. Об этом заявил глава компании Карстен Шпор в видеообращении к сотрудникам.

По словам Шпора, перед Lufthansa стоит самая серьезная проблема за всю 65-летнюю историю компании. «Мы теряем около €1 млн ликвидных резервов в час. День и ночь. Неделю за неделей»,— цитирует его Коммерсант.