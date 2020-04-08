Из-за коронавируса Lufthansa теряет €1 миллион в час
Германский авиаконцерн Lufthansa каждый час теряет по миллиону евро из-за последствий распространения коронавируса и приостановки большей части полетов. Об этом заявил глава компании Карстен Шпор в видеообращении к сотрудникам.
По словам Шпора, перед Lufthansa стоит самая серьезная проблема за всю 65-летнюю историю компании. «Мы теряем около €1 млн ликвидных резервов в час. День и ночь. Неделю за неделей»,— цитирует его Коммерсант.
На момент начала кризиса, по словам главы компании, резерв Lufthansa составлял €4 млрд.
Lufthansa после сокращения рейсов из-за коронавируса перевозит менее 3 тыс. пассажиров в день, в то время как до начала пандемии число перевозимых ее самолетами пассажиров достигало 350 тыс. в день и германский авиаперевозчик был крупнейшей авиакомпанией Европы по этому показателю. Около 700 из 763 самолетов группы простаивают на земле. По словам господина Шпора, компания «не сможет пережить этот все более затягивающийся кризис без поддержки государства».
Накануне руководство Lufthansa объявило о закрытии бюджетного перевозчика Germanwings и сокращении авиапарка на 40 самолетов.