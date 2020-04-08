Российский министр о будущем нефти

Мировой спрос на нефть, сократившийся в настоящее время на 10-15 млн баррелей в сутки, может продолжить падение, сказал министр энергетики России Александр Новак, выступая на заседании ОПЕК+.

В связи с этим, по словам российского министра, необходимо принять меры, чтобы не допустить переполнения хранилищ нефти, которое может вызвать серьезные последствия для мировой экономики. "Мы видим, что замедлилась экономическая активность. По оценкам экспертов, около 4 млрд человек находятся на самоизоляции, что, конечно, повлияло на активность, передвижение, и, соответственно, на снижение спроса в мире на нефть", - пояснил он, передает ТАСС.

Глава российского энергетического ведомства уточнил, что российская сторона опасается увеличения коммерческих запасов нефти и возможности полного заполнения мировых хранилищ, так как это может привести к серьезным последствиям для нефтяной отрасли и всех экономик мира.