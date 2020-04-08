А какие товары можно приобрести по суперскидочной акции?

Kontakt Home объявляет о скидках до 60% на все товары для своего онлайн-магазина! 10 апреля с 22:00 до 06:00 будет проходить акция Axşam bazarı. От смартфона до ноутбука, от стиральной машины до мясорубки, от мебели до текстиля, любые товары по специальным скидочным ценам можно будет заказать на сайте kontakt.az . К тому же, ваш заказ быстро, безопасно и бесплатно будет доставлен до вашей двери.

Покупки во время акции Axşam bazarı в любом случае будут выгодными, так как скидки будут распространены на все товары. И все же давайте ознакомимся с самыми интересными скидками акции.

Только в этот день вы можете приобрести товары по ценам:

- телефоны Samsung от 189,99 манат;

- смарт-телевизоры от 249,99 манат;

- ноутбуки от 459,99 манат;

- пылесосы от 89,99 манат.

У нас есть еще одна хорошая новость для вас: Владельцы Birkart при покупке товара могут разделить скидочную цену на 12 равных частей.

Чтобы не пропустить акцию Axşam bazarı, советуем прямо сейчас на свой телефон поставить напоминание.

Как работает наш процесс онлайн-заказа, вы можете ознакомиться по ссылке https://bit.ly/34wCXnz