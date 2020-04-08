ВОЗ нужен миллиард на борьбу с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения намерена в скором времени обратиться с призывом выделить ей более 1 миллиарда долларов на борьбу с пандемией коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

«Это будет свыше 1 млрд долларов, может быть, несколько», – приводит агентство слова дипломата.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что Всемирная организация здравоохранения запускает программу помощи странам в борьбе с распространением нового коронавируса, которая обойдется в 675 млн долларов, передает РИА Новости.